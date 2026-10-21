Le président de la FCC estime que les chaînes de télévision pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant de « faux sondages »

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(Ajout des commentaires de Carr, membre du Parti démocrate, aux paragraphes 3 à 5)

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que les chaînes de télévision américaines pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant « des sondages entièrement faux et des sondages visant à dissuader les électeurs de voter ».

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré le X qu’à l’approche des élections législatives de mi-mandat de novembre, on avait assisté à une forte recrudescence de ce type de sondages « dont le seul but est de perturber le bon déroulement du processus électoral et d’altérer les tendances habituelles en matière de participation et d’enthousiasme des électeurs ».

Il a ajouté que la FCC prenait ces problèmes au sérieux et a laissé entendre qu’ils pourraient enfreindre ses règles relatives à la déformation de l’information .

Brendan Carr a subi des pressions de la part du président Donald Trump pour qu’il sévisse contre les diffuseurs et les journalistes américains. Dans sa déclaration,il n’a cité aucun sondage spécifique qu’il estimait faux.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré le mois dernier que pour qu’un diffuseur enfreigne les règles relatives à la déformation de l’information, il faudrait qu’il y ait « une présentation délibérément erronée d’un élément d’une importance significative ». Elle a précisé que si un sondages’avérait incorrect, cela « ne relevait pas, selon moi, de la politique relative à la déformation de l’information ».

En avril, Brendan Carr a ordonné un réexamen anticipé sans précédent des licences des huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney DIS.N .