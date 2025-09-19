Le président de la FCC de Trump, Brendan Carr, utilise de nouveaux pouvoirs pour contrôler les entreprises de médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La pression exercée par M. Carr pour supprimer l'émission de Jimmy Kimmel révèle la façon dont il a réimaginé le rôle de président de la FCC

*

Carr promet d'en faire plus, défiant les appels à sa démission

*

Le commissaire démocrate de la FCC déclare que M. Carr "détourne l'intérêt public"

par David Shepardson

Brendan Carr, le principal régulateur américain des médias, a suscité l'indignation et des appels à la démission de la part de législateurs démocrates et d'autres critiques après avoir fait pression sur Walt Disney DIS.N pour qu'il cesse d'organiser un talk-show de fin de soirée.

Mais son attaque contre l'humoriste Jimmy Kimmel n'était que la dernière d'une série d'efforts visant à contrôler les entreprises de médias qu'il accuse de partialité.

Au cours des huit mois de mandat de Carr en tant que président de la Commission fédérale des communications, il a réimaginé le rôle, l'utilisant comme une chaire d'intimidation pour faire pression sur les sociétés de médias pour des changements dans les politiques ou la programmation tout en affirmant qu'ils ont été injustes à l'égard du président Donald Trump.

"Ce n'est pas fini", a-t-il déclaré jeudi.

Il a également utilisé le pouvoir de la commission d'approuver les fusions comme un gourdin , ouvert des enquêtes et envoyé des lettres aux entreprises de production alors que M. Trump a réprimandé et menacé les radiodiffuseurs, notamment en leur demandant à plusieurs reprises de perdre leur licence malgré les protections du premier amendement pour les stations.

"Les Américains ne font plus confiance aux médias d'information nationaux traditionnels pour faire des reportages complets, précis et équitables. Il est temps de changer", a déclaré M. Carr en juillet.

M. Carr a immédiatement suscité les critiques de certains commentateurs conservateurs, ainsi que de nombreux démocrates, pour avoir fait pression sur Disney et les radiodiffuseurs locaux afin qu'ils abandonnent l'émission de l'animateur de télévision de fin de soirée, Jimmy Kimmel après les commentaires de l'humoriste sur l'activiste d'extrême droite assassiné Charlie Kirk.

Le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, et le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, ont été parmi les nombreux législateurs à demander à M. Carr de démissionner. M. Carr, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, a déclaré jeudi à un podcasteur qu'il ne démissionnerait pas. "Je ne vais nulle part", a-t-il déclaré.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré jeudi dans une interview accordée à Reuters que la FCC n'avait ni l'autorité ni le droit constitutionnel de contrôler le contenu ou de punir les radiodiffuseurs pour des propos qui déplaisent au gouvernement, et que M. Carr essayait à tort d'utiliser le critère de "l'intérêt public".

"Il déforme l'intérêt public pour lui donner le sens qu'il veut afin de restreindre la liberté d'expression des radiodiffuseurs", a déclaré M. Gomez. "À ce stade, il semble qu'il essaie simplement d'utiliser ce critère comme une excuse pour censurer les contenus qu'il n'aime pas.

M. Carr a déclaré aux radiodiffuseurs mercredi: "Nous pouvons faire cela de la manière la plus simple ou de la manière la plus difficile.

"Ces sociétés peuvent trouver des moyens d'agir sur Kimmel ou bien la FCC aura du travail supplémentaire à faire", a-t-il déclaré.

Il est rare que le pouvoir présidentiel soit utilisé de cette manière pour limiter la liberté d'expression. Au début des années 1970, le président Richard Nixon et ses principaux collaborateurs ont envisagé d'utiliser le processus de renouvellement des licences de la FCC pour punir le Washington Post pour sa couverture du cambriolage du Watergate, qui a finalement entraîné la chute de sa présidence.

Jeudi, M. Trump a de nouveau menacé les radiodiffuseurs pour ce qu'il a qualifié de couverture négative, en déclarant cette fois-ci: "Ils obtiennent une licence, je pense qu'on devrait peut-être leur retirer leur licence. Ce sera à Brendan Carr de décider."

En juillet, la FCC a approuvé la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Paramount Global PARA.O , société mère de CBS, et Skydance Media, après que Skydance a accepté de garantir que les programmes d'information et de divertissement de CBS sont exempts de parti pris et d'engager un médiateur pendant au moins deux ans pour examiner les plaintes et mettre fin aux programmes de diversité.

Les nouveaux propriétaires de CBS sont arrivés et ont dit: "Il est temps de changer. Nous allons réorienter la chaîne pour qu'elle se débarrasse des préjugés", a déclaré M. Carr après avoir approuvé l'accord. "En fin de compte, c'est ce qui a fait la différence pour nous."

M. Carr a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait faire respecter l'obligation d'intérêt public de la FCC pour les radiodiffuseurs qui utilisent les ondes publiques, obligation qui, selon lui, n'a pas été correctement mise en œuvre pendant des décennies. Jeudi, il a déclaré à un podcasteur que la FCC devrait envisager d'examiner si l'émission "The View", diffusée sur ABC, enfreint les règles de la commission sur l'égalité du temps de parole lorsqu'elle couvre des candidats politiques rivaux.

La FCC indique sur son site web que le critère de l'intérêt public signifie qu'elle doit diffuser des programmes qui répondent aux besoins et aux problèmes de la communauté locale à laquelle elle a accordé sa licence.

Le site web indique que la commission a longtemps considéré que "l'intérêt public est mieux servi en permettant la libre expression des points de vue."

Le sénateur démocrate Ed Markey a déclaré que M. Carr mettait à exécution les menaces de M. Trump. "Au lieu d'agir dans l'intérêt du public, il essaie de forcer les radiodiffuseurs à agir dans l'intérêt de Donald Trump. Si vous dites quelque chose que Donald Trump n'aime pas, nous vous retirerons votre licence."