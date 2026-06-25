 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de la FCC affirme que toutes les options restent “sur la table” dans le cadre de l'examen de la licence d'ABC
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré jeudi que toutes les options restaient “sur la table” dans le cadre de l’examen du renouvellement des licences de huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney, ainsi que de l’enquête menée sur l’émission-débat “The View” diffusée sur cette chaîne.

Des dizaines de milliers de téléspectateurs ont envoyé cette semaine des commentaires en faveur d’ABC après que la chaîne les eut exhortés à soutenir l’entreprise. Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que Disney “mettait en œuvre une stratégie de relations publiques assez classique et toute faite… Nous allons nous en tenir aux faits et à la loi, quelle que soit la tournure que prendra cette affaire”.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

WALT DISNEY
98,950 USD NYSE -2,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,48 -4,21%
CAC 40
8 431,61 +0,55%
Pétrole Brent
74,87 +2,37%
SOITEC
112,25 +4,61%
TOTALENERGIES
69,27 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank