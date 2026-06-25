Le président de la FCC affirme que toutes les options restent “sur la table” dans le cadre de l'examen de la licence d'ABC

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Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré jeudi que toutes les options restaient “sur la table” dans le cadre de l’examen du renouvellement des licences de huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney, ainsi que de l’enquête menée sur l’émission-débat “The View” diffusée sur cette chaîne.

Des dizaines de milliers de téléspectateurs ont envoyé cette semaine des commentaires en faveur d’ABC après que la chaîne les eut exhortés à soutenir l’entreprise. Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que Disney “mettait en œuvre une stratégie de relations publiques assez classique et toute faite… Nous allons nous en tenir aux faits et à la loi, quelle que soit la tournure que prendra cette affaire”.