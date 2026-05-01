Le président de la FCC affirme que la Maison Blanche n'a pas fait pression sur lui pour qu'il ouvre un examen des licences de Disney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Trump et des critiques des démocrates aux paragraphes 4-5 et 10) par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications a nié jeudi que la Maison Blanche ait fait pression sur lui pour qu'il ouvre une procédure d'examen anticipé des licences des huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney DIS.N .

Ces réexamens, très inhabituels, ont été annoncés au lendemain de l'appel lancé par le président Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie l'animateur de l'émission de fin de soirée Jimmy Kimmel.

“C'est une décision que nous avons prise au sein même de cette institution”, a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr, ajoutant: “Il n'y a eu aucune pression de l'extérieur.... Il n'y a eu aucune demande d'intervention de l'agence provenant de l'extérieur.”

Trump a continué à faire pression sur Disney jeudi, affirmant que la chaîne commettait une grave erreur en maintenant Kimmel à l'antenne.

“Je ne comprends pas comment il peut rester à l'antenne. Je pense qu'ABC se met en grand danger, en réalité”, a déclaré Trump à Newsmax.

M. Carr a précisé que l'examen avait été motivé par les pratiques de Disney et d'ABC en matière de diversité, et non par le contenu diffusé.

“La FCC ne devrait pas agir comme une police de la parole”, a déclaré Carr.

M. Carr a ouvert une enquête en mars 2025 sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a indiqué que Disney avait soumis la semaine dernière des documents dans le cadre de cette enquête qu’il jugeait insuffisants. Il a également déclaré qu’il prévoyait d’ouvrir un autre examen anticipé et a refusé de dire si un examen similaire des pratiques de diversité chez Comcast et NBC pourrait conduire à un examen anticipé dans ces entreprises.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que le litige concernant la licence de Disney pourrait prendre des années avant d’être résolu. Elle a ajouté que la question de la diversité était clairement un prétexte.

“Cela devrait servir de leçon à toutes les entreprises médiatiques qui nous regardent: capituler ne signifie pas être protégé. Cette administration reviendra sans cesse, exigeant toujours plus. La seule réponse est de se lever, de riposter et de défendre le Premier amendement”, a déclaré Gomez.

Les principaux démocrates de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants ont déclaré que les actions de M. Carr visaient à museler la liberté d'expression et à “transformer l'agence en arme contre toute critique du président Trump. ... Il s'agit là d'une manœuvre politique flagrante de votre part, étant donné que le premier renouvellement de licence n'est pas prévu avant 2028.”

Le 23 avril, Kimmel, dontl'émissionde fin de soirée est diffusée sur ABC (Disney), a parodié le dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, plaisantant sur le fait que la Première dame Melania Trump avait “un éclat semblable à celui d’une veuve en attente”.

Cette blague a été faite trois jours avant le dîner officiel en tenue de soirée, célébrant la liberté de la presse et la liberté d'expression, à Washington. Le président et la première dame ont dû quitter précipitamment le dîner à la suite d'une tentative d'assassinat.

Kimmel a déclaré lundique la remarque sur la “veuve enceinte” “était évidemment une blague sur leur différence d'âge”, qui avait été mal interprétée . Trump aura 80 ans en juin, et son épouse a fêté ses 56 ans ce mois-ci.

“Il ne s'agissait en aucun cas d'un appel à l'assassinat”, a déclaré Kimmel.