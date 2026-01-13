Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, estime que le Congrès devrait se pencher sur le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit

(Ajout de citations et de détails sur M. Johnson)

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mardi que le Congrès devrait étudier l'idée du président Donald Trump d'imposer un plafond aux taux d'intérêt des cartes de crédit, mais a mis en garde contre la possibilité d'"effets secondaires négatifs".

M. Johnson, un républicain, a déclaré aux journalistes que la Chambre des représentants "devrait réfléchir et étudier" la proposition de M. Trump qui a été lancée vendredi.

Mais il a ajouté: "Y a-t-il des conséquences involontaires" qui pourraient déclencher des "effets secondaires négatifs"? M. Johnson a évoqué la possibilité que les entreprises "cessent de prêter de l'argent et qu'elles plafonnent le montant que les gens peuvent emprunter à un niveau très bas".

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait que

les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à10 % pendant un an( ) à compter du 20 janvier, date du premier anniversaire du début de son second mandat présidentiel.

Mais il n'a pas précisé comment il comptait s'y prendre, ce qui a conduit à se demander s'il allait tenter d'imposer cette mesure par décret.

"Il faudrait une loi pour faire quelque chose comme ça", a ajouté M. Johnson lors d'une conférence de presse.