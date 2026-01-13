 Aller au contenu principal
Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, estime que le Congrès devrait se pencher sur le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de détails sur M. Johnson)

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mardi que le Congrès devrait étudier l'idée du président Donald Trump d'imposer un plafond aux taux d'intérêt des cartes de crédit, mais a mis en garde contre la possibilité d'"effets secondaires négatifs".

M. Johnson, un républicain, a déclaré aux journalistes que la Chambre des représentants "devrait réfléchir et étudier" la proposition de M. Trump qui a été lancée vendredi.

Mais il a ajouté: "Y a-t-il des conséquences involontaires" qui pourraient déclencher des "effets secondaires négatifs"? M. Johnson a évoqué la possibilité que les entreprises "cessent de prêter de l'argent et qu'elles plafonnent le montant que les gens peuvent emprunter à un niveau très bas".

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait que

les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à10 % pendant un an( ) à compter du 20 janvier, date du premier anniversaire du début de son second mandat présidentiel.

Mais il n'a pas précisé comment il comptait s'y prendre, ce qui a conduit à se demander s'il allait tenter d'imposer cette mesure par décret.

"Il faudrait une loi pour faire quelque chose comme ça", a ajouté M. Johnson lors d'une conférence de presse.

