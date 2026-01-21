Le président de la BNS estime que l'indépendance de la Fed est "importante pour le monde"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indépendance des banques centrales est considérée comme essentielle pour contrôler l'inflation

*

Il n'est pas prévu d'augmenter ou de diminuer les réserves d'or

*

L'inflation pourrait devenir négative au cours de certains mois, ce qui n'est pas un problème

(Détails et commentaires supplémentaires) par John Revill

L'indépendance de la banque centrale est cruciale pour contrôler l'inflation, a déclaré mercredi le président de la Banque nationale suisse Martin Schlegel, alors que le président de la Réserve fédérale américaine fait face à une enquête criminelle et à un assaut d'attaques de la part du président Donald Trump .

La BNS a été l'une des nombreuses banques centrales qui ont soutenu Jerome Powell la semaine dernière après que le ministère de la Justice de Trump l'a menacé d'une mise en accusation criminelle.

Jerome Powell a qualifié l'enquête, qui porte sur la rénovation de deux bâtiments de la Fed à Washington, de prétexte pour faire pression sur la banque centrale afin qu'elle réduise ses taux, comme Trump l'a demandé à plusieurs reprises.

"L'indépendance de la banque centrale est très importante. Une banque centrale doit être indépendante pour remplir son mandat, qui est la stabilité des prix", a déclaré M. Schlegel à Reuters en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

"La Fed est une banque centrale très importante. Non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour le monde entier... Il est très important que la Fed soit indépendante", a-t-il déclaré. "Généralement, lorsqu'une banque centrale n'est pas indépendante, l'inflation est plus élevée."

LE FRANC SUISSE, VALEUR REFUGE, S'APPRÉCIE AVEC LE RETOUR DES TURBULENCES MONDIALES

Les récentes turbulences politiques mondiales ont déclenché une appréciation du franc suisse, traditionnellement considéré par les investisseurs comme une valeur refuge, a déclaré M. Schlegel.

Le franc a gagné près de 14,5 % par rapport au dollar l'année dernière, sa plus forte performance annuelle depuis 2002, alors que l'offensive tarifaire mondiale de Trump a perturbé le commerce mondial et ébranlé les investisseurs.

Le président américain a ravivé les craintes d'une guerre commerciale avec l'Europe, menaçant de nouveaux tarifs contre les pays qui s'opposent à son ambition de prendre le contrôle du Groenland. Le franc a gagné 1,4 % cette semaine, après être resté stable pendant la majeure partie du mois de janvier.

Cette appréciation réduit la valeur des actifs de la BNS libellés en dollars, les avoirs en dollars représentant environ 36 % de ses 765 milliards de francs (966 milliards de dollars) de réserves de devises étrangères.

M. Schlegel a déclaré que la BNS tenait compte de la liquidité de ses actifs ainsi que de la stabilité de leur valeur, mais il n'a pas commenté directement la question de savoir si l'évolution du taux de change conduirait la BNS à réduire ses avoirs en dollars.

"Ce qui est important pour nous, c'est la diversification, avec des devises, comme le dollar américain, l'euro, etc., mais aussi avec d'autres instruments, des obligations d'État, des obligations d'entreprise et aussi des actions", a-t-il déclaré.

"Nous examinons donc en permanence notre univers d'investissement et nous sommes en mesure de prendre des décisions si nécessaire."

AUCUN PROJET D'ACHAT OU DE VENTE D'OR, SELON M. SCHLEGEL

Cependant, M. Schlegel a déclaré qu'il n'était pas prévu de modifier les 1 040 tonnes métriques d'or qu'il détient, ce qui a généré un bénéfice de 36,3 milliards de francs l'année dernière, car les investisseurs se sont entassés dans le métal précieux pour se protéger contre les turbulences économiques mondiales déclenchées par les tarifs douaniers de M. Trump.

"Nous n'avons pas l'intention d'acheter ou de vendre de l'or", a déclaré M. Schlegel.

La BNS s'est également montrée détendue au sujet des récents chiffres bas de l'inflation. Le taux d'inflation annuel de la Suisse a grimpé pour atteindre 0,1 % en décembre, ce qui correspond à la limite inférieure de la fourchette cible de 0 % à 2 % de la banque centrale.

La BNS s'attend à ce que l'inflation augmente, mais il pourrait également y avoir quelques mois d'inflation négative, a déclaré M. Schlegel.

"Si nous avons quelques impressions négatives cette année, par exemple, ce n'est pas un problème pour la Banque nationale suisse, parce que nous regardons la stabilité des prix à moyen terme", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,7917 franc suisse)