Le président de L'Oréal a (encore) vendu des actions pour 3,5 millions d'euros

Jean-Paul Agon, président de L'Oréal. (© AFP)

Le dirigeant du géant des cosmétiques, Jean-Paul Agon, a cédé mi-décembre 8.287 titres sur le marché... mais il en détient encore plus d'un million !

Le président de L'Oréal , Jean-Paul Agon, a vendu 7.736 actionsle 10 décembre à 420,48 euros l'unité et 551 actions le 14 décembre à 420,27 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 3,5 millions d'euros.

Le dirigeant du géant des cosmétiques (qui n'est plus directeurgénéraldepuis le 1er mai dernier) avait déjà cédé 37.240 titres sur le marché en août dernier. Au 31 décembre 2020, il possédait 1,36 million d'actions (0,24% du capital). Àcette date, les salariés détenaient 1,57% des actions.

À la même date, Françoise Bettencourt et sa famille possédaient 33,17% du capital (et autant de droits de vote), devant Nestlé à 23,2%, les investisseurs institutionnels français à 7,87% et les institutionnels étrangers à 29,6%.

Participation réduite pour Nestlé

Mais Nestlé a cédé à L’Oréal le 15 décembre dernier 22,26 millions d'actions L’Oréal (3,99% du capital), au prix unitaire de 400 euros. Les actions rachetées seront annulées au plus tard le 29 août 2022 avec une possibilité de report au 31 octobre 2022. Le groupe suisse a ainsi réduit sa participation à 19,3%.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 5,4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 1,5 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 9,4 sur 10 pour ses perspectives de