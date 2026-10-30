Le président de Foxconn affirme avoir rencontré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, à Taïwan

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La société taïwanaise Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a indiqué que son président, Young Liu, avait rencontré à Taïwan le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et que les détails de leur coopération envisagée seraient annoncés dès que les projets seraient confirmés.

M. Liu a également indiqué que Foxconn disposait de six usines à Houston, au Texas, où l'entreprise fabrique des serveurs d'IA, et qu'elle estimait nécessaire de poursuivre son expansion. Foxconn, premier fabricant de serveurs d'IA pour Nvidia et principal assembleur d'iPhone pour Apple, prévoit de maintenir une croissance à deux chiffres l'année prochaine, a-t-il ajouté.