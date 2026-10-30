 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de Foxconn affirme avoir rencontré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, à Taïwan
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:31

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société taïwanaise Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a indiqué que son président, Young Liu, avait rencontré à Taïwan le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et que les détails de leur coopération envisagée seraient annoncés dès que les projets seraient confirmés.

M. Liu a également indiqué que Foxconn disposait de six usines à Houston, au Texas, où l'entreprise fabrique des serveurs d'IA, et qu'elle estimait nécessaire de poursuivre son expansion. Foxconn, premier fabricant de serveurs d'IA pour Nvidia et principal assembleur d'iPhone pour Apple, prévoit de maintenir une croissance à deux chiffres l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Valeurs associées

HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22,6 -15,67%
Pétrole Brent
117,23 +1,36%
CAC 40
7 987,04 +0,21%
SANOFI
79,87 +4,89%
CREDIT AGRICOLE SA
15,015 -1,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank