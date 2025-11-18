Le président de Flydubai déclare que l'accord portant sur l'achat de 150 jets Airbus vaut 24 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de Flydubai, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, a déclaré mardi que l'accord d'achat de 150 jets Airbus, annoncé plus tôt dans la journée au salon aéronautique de Dubaï, valait 24 milliards de dollars.
