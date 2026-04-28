Le président de Disney affirme que le directeur général saura "se montrer à la hauteur" dans la polémique entre Trump et Kimmel

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C'est au nouveau directeur général de Walt Disney DIS.N , Josh D'Amaro, et à son équipe qu'il revient de décider de la réponse du groupe à la polémique entre la Maison Blanche et Jimmy Kimmel, animateur d'une émission de fin de soirée sur ABC, a déclaré mardi le président de Disney, James Gorman.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que Jimmy Kimmel devrait être licencié par ABC et sa société mère Disney, rejoignant ainsi sa femme Melania pour critiquer l'animateur de talk-show en raison de remarques faites avant une fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche samedi.

Kimmel a déclaré lundi que sa blague sur Melania Trump, dans laquelle il disait qu'elle avait "l'éclat d'une veuve enceinte", faisait référence à la différence d'âge entre la première dame et son mari, et qu'il ne s'agissait pas d'un "appel à l'assassinat".

Le président du conseil d'administration de Disney a déclaré mardi que les grandes entreprises étaient parfois confrontées à "ce genre de problèmes" à résoudre.

"C'est au directeur général et à son équipe de trouver la bonne réponse, et ils seront guidés par le conseil d'administration", a déclaré M. Gorman lors d'une conférence d'affaires à Oslo.

Il a refusé de préciser quels conseils lui-même ou le conseil d'administration donneraient concernant l'émission "Jimmy Kimmel Live!".

"Nous avons un nouveau directeur général formidable, Josh D'Amaro, c'est un professionnel de classe mondiale, je suis donc sûr qu'il se montrera à la hauteur et fera ce qu'il faut", a déclaré M. Gorman.

M. D'Amaro a pris les rênes de Disney le mois dernier.

Le président, son épouse et d'autres hauts responsables du gouvernement ont été évacués en urgence du dîner de samedi après la fusillade survenue dans le hall du Washington Hilton.