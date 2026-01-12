 Aller au contenu principal
Le président de Codelco (Chili) annonce une production de 1,344 million de tonnes de cuivre en 2026
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Clara Denina

L'entreprise publique chilienne Codelco devrait produire 1,344 million de tonnes de cuivre en 2026, soit environ 10 000 tonnes de plus qu'en 2025, a déclaré lundi le président Maximo Pacheco.

S'adressant à Reuters en marge du Future Minerals Forum à Riyad, Pacheco a déclaré que Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, avait atteint une production de 1,33 million de tonnes en 2025. En outre, l'entreprise a produit 100 000 tonnes dans le cadre de partenariats avec d'autres entreprises.

Pacheco a ajouté que la coentreprise de lithium de l'entreprise avec la société chilienne SQM devrait produire 250 000 tonnes en 2026, contre 230 000 en 2025.

