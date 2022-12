Le président de Capgemini a vendu des actions pour 1,3 million d’euros

Paul Hermelin, Le président du conseil d'administration de Capgemini. (© AFP)

Le président de la société de services numériques, Paul Hermelin,a cédé 7.800 titres sur le marché. Mais les analystes restent positifs sur la valeur.

Le président du conseil d'administration de Capgemini , Paul Hermelin, a vendu 7.800 actions le 28 octobre à 170,21 euros pièce, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Le dirigeant avait déjà cédé 10.000 actions le 16 mars dernier à 184,96 euros et 20.000 actions le 2 novembre 2021 à 205,67 euros.

Le 31 décembre 2021, Paul Hermelin détenait 195.988 actions (189.948 un an plus tôt). À cette date, le directeur général Aiman Ezzat possédait 81.269 actions (65.924 un an plus tôt), les salariés détenaient 8,43% du capital (6,9% un an plus tôt) et les actionnaires individuels 6,2%.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 4,7 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 4 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 5,4 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Un objectif moyen à 214,06 euros

Le «free cash flow yield» est estimé par le consensus de Factset à 7,3% en 2023. L'objectif moyen du consensus calculé par Factset est à 214,06 euros.

Sur les dix-neuf analystes référencés, dix-sept ont une opinion positive et deux sont à «conserver». Les plus optimistes sont Nooshin Nejati chez Deutsche Bank Research et Richard Nguyen à la Société Générale, qui visent 240 euros. Le plus réservé est Maxime Dubreil chez Invest Securities qui valorise l'action à 178 euros.

Les résultats annuels seront publiés le 21