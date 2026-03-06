Le président de BP Albert Manifold réduit le conseil d'administration et l'ancien directeur financier de Shell quitte ses fonctions

(Mise à jour concernant les plans pour un conseil d'administration plus restreint, détails) par Stephanie Kelly

Le président de BP BP.L Albert Manifold a annoncé vendredi des plans pour un conseil d'administration plus restreint dans le cadre de la stratégie de réinitialisation de la major pétrolière britannique, avec l'ancien directeur financier de Shell, Simon Henry, parmi ceux qui partent.

Cette réduction du conseil d'administration est l'un des changements apportés par Manifold depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en octobre. Depuis, Murray Auchincloss a brusquement quitté son poste de directeur général en décembre, et Meg O'Neill, de Woodside Energy, devrait prendre la tête de l'entreprise à partir d'avril.

Meg O'Neill est la première personne externe recrutée par BP pour ce poste depuis plus d'un siècle. Elle recevra un salaire de base de 1,6 million de livres, selon le rapport annuel de la société publié vendredi. Le directeur général sortant Auchincloss a gagné 5,3 millions de livres (7,07 millions de dollars) l'année dernière, contre 5,4 millions de livres en 2024.

Les bénéfices de BP pour l'année dernière ont été inférieurs de 16 % à ceux de l'année précédente, soit 7,5 milliards de dollars. La major pétrolière britannique a annoncé en février qu'elle avait suspendu ses rachats d'actions pour se concentrer sur la réduction de sa dette. L'entreprise s'est engagée dans un changement de stratégie majeur l'année dernière, réduisant de plusieurs milliards les initiatives prévues en matière d'énergie renouvelable et se recentrant sur le pétrole et le gaz traditionnels.

Ce changement de stratégie est intervenu après une incursion malheureuse du prédécesseur d'Auchincloss, Bernard Looney, dans le domaine des énergies renouvelables.

(1 $ = 0,7499 livre)