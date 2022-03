Le président de BNP Paribas a acheté des actions pour 175.160 euros

Jean Lemierre, président de BNP Paribas. (© AFP)

Le président de la banque, Jean Lemierre, a acquis 4.000 titres le 7 mars dernier. La plupart des analystes recommandent la valeur à l’achat.

Le président de BNP Paribas , Jean Lemierre, a acheté 4.000 actions le 7 mars à 43,79 euros l'unité, selon la déclaration faite à l’Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 175.160 euros.

Au 31 décembre 2021, Jean Lemierre détenait 37.152 actions. À cette date, le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, possédait 107.824 titres.

Parmi les grands actionnaires de la banque, on retrouve la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), agissant pour le compte de l’État belge, à 7,8% du capital et des droits de vote.

BlackRock possédait le 31 décembre dernier 6,1% des actions, suivi des salariés à 4,2% et des actionnaires individuels à 4%. Les investisseurs institutionnels européens sont estimés à 41,4% du capital et les institutionnels non européens à 32,4%.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 6,3 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 7,4 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 5,2 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le courtier Jefferies vise un cours de 77 euros

Sur les vingt et un analystes qui suivent la valeur selon Factset, seize sont positifs sur l'action et cinq sont à "conserver", aucun n’est à «vendre». L’objectif moyen des analystes est à 69,90 euros.

La plus optimiste est Flora Benhakoun-Bocahut chez Jefferies qui vise un cours de 77 euros. Le plus réservé est Anke