Le président biélorusse dit avoir eu le nouveau coronavirus

MINSK, 28 juillet (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré mardi avoir été contaminé par le nouveau coronavirus sans présenter de symptômes et être déjà rétabli. "Aujourd'hui, vous rencontrez un homme qui a réussi à survivre debout au coronavirus. Les médecins sont parvenus à cette conclusion hier. Asymptomatique", a dit Alexandre Loukachenko, cité par l'agence de presse BELTA, lors d'une rencontre avec des responsables de l'armée. Malgré les appels en ce sens, le dirigeant de 65 ans a refusé d'imposer des mesures de confinement ou de fermer les frontières de la Biélorussie face à la pandémie liée au coronavirus. Il a dénoncé par le passé une "psychose" autour de cette crise sanitaire et suggéré de boire de la vodka ou d'effectuer des séances de sauna pour combattre le coronavirus. Les critiques contre sa gestion de l'épidémie ont contribué à gonfler les manifestations de l'opposition avant l'élection présidentielle prévue le 9 août. La Biélorussie, pays de 9,5 millions d'habitants, avait recensé à la date de mardi 67.366 cas de contamination et 543 morts en raison du coronavirus. (Andrei Makhovsky version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

