Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président biélorusse accuse Moscou de mentir sur une tentative de déstabilisation Reuters • 04/08/2020 à 12:34









MINSK, 4 août (Reuters) - Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a accusé mardi la Russie de mentir sur ce qu'il présente comme un complot de mercenaires visant à déstabiliser son pays et il a promis de faire échouer une tentative de révolution fomentée selon lui par des forces non identifiées. Minsk accuse la trentaine de ressortissants russes arrêtés la semaine dernière en Biélorussie d'avoir voulu déstabiliser le pays à l'approche de l'élection présidentielle, prévue le 9 août. Moscou a rejeté ces accusations, expliquant que les personnes arrêtées étaient en route pour l'Amérique latine. Alexandre Loukachenko a reproché aux autorités russe de "mentir" et déclaré que les hommes arrêtés avaient avoué avoir reçu l'ordre d'entrer en Biélorussie et d'y attendre de nouvelles instructions. La présidentielle de dimanche est considérée comme un défi pour le président sortant, confronté à une contestation croissante sur sa gestion de l'épidémie de coronavirus, sa politique économique et les droits humains. (Andrei Makhovsky et Andrew Osborn version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.