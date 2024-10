Le premier vêtement biorecyclé 100 % « fibre à fibre » du monde dévoilé par CARBIOS, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon

CARBIOS, pionnier du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles, et ses partenaires du Consortium « fibre à fibre » On, Patagonia, PUMA, Salomon, et PVH Corp. (Calvin Klein), dévoilent le premier vêtement du monde en polyester recyclé enzymatiquement à partir de 100 % de déchets textiles avec la technologie de biorecyclage de CARBIOS.



Alors qu’aujourd’hui la plus grande partie du polyester recyclé est issue de bouteilles en PET et que seulement 1 % des fibres sont recyclées en nouvelles fibres, cette prouesse technologique contribue à faire progresser la circularité de l’industrie textile. Cette réussite collective permet de franchir un jalon important dans la réalisation de l’objectif ultime du consortium, qui consiste à démontrer la viabilité d’une boucle fermée « fibre à fibre ». Cet objectif commun se réalise grâce à la mise en œuvre du procédé de biorecyclage de CARBIOS à une échelle industrielle, et constitue une avancée significative dans la transition de l’industrie textile vers une économie circulaire.