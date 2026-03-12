Le premier taxi aérien électrique de série de Joby Aviation prend son envol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole et Pranav Mathur

Joby Aviation JOBY.N a déclaré mercredi qu'elle avait commencé à faire voler son premier avion qui sera soumis à des essais de certification avec les autorités de réglementation fédérales pour recevoir l'autorisation d'inspection de type (TIA), une étape importante vers la certification d'un avion pour les opérations commerciales. Les pilotes ont commencé les premiers essais du taxi aérien sur le site de la société à Marina, en Californie, a indiqué la société Joby. Ces vols d'essai précèdent les évaluations qui seront effectuées par les pilotes de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis dans le courant de l'année.

Joby a déjà travaillé avec les autorités de réglementation pendant plusieurs années pour approuver les conceptions, les plans et les pièces utilisées pour construire l'avion, qui est le premier modèle de production de la société. Les pilotes d'essai de Joby ont déjà parcouru plus de 50 000 miles (80 500 km) à bord de l'avion de développement de la société.

Le taxi aérien de Joby est un avion électrique à six rotors capable de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère et de voler en palier comme un avion, avec de la place pour un pilote et quatre passagers. L'entreprise souhaite commencer à voler dans le courant de l'année à Dubaï, où deux des quatre sites d'atterrissage sont déjà en cours de construction, comme elle l'a annoncé en février.

Elle commencera des opérations limitées aux États-Unis cette année en tant que participant à une initiative soutenue par la Maison Blanche visant à accélérer l'intégration des taxis aériens électriques et d'autres petits aéronefs dans l'espace aérien national. Joby participe à cinq des huit programmes pilotes annoncés lundi par la FAA, qui supervise l'initiative.

Joby a pour objectif de produire quatre avions par mois en 2027, dans des usines situées en Californie et à Dayton, dans l'Ohio.