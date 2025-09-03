Le premier rapport de résultats de Figma après un démarrage en fanfare déçoit les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5, et de détails au paragraphe 8) par Zaheer Kachwala

Figma FIG.N a enregistré une légère hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre lors de son premier rapport financier en tant que société publique mercredi, mais n'a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs dans le domaine de l'IA et de la technologie, ce qui a fait chuter son action de 13 % après la clôture de la séance.

La société a fait des débuts fracassants sur le site en juillet, les investisseurs se ralliant à sa nouvelle gamme de produits, à la croissance de son chiffre d'affaires et à son potentiel de conquête d'une part significative du marché des logiciels de conception.

La stratégie de Figma consistant à intégrer tous les aspects du développement de produits - de l'idéation au codage et à l'expédition - dans son logiciel en a fait une option attrayante pour des entreprises telles que Netflix NFLX.O et les travailleurs indépendants qui souhaitent créer leurs propres plateformes.

"L'action avait été évaluée pour la perfection à plus de deux cents fois les bénéfices attendus, ce qui signifie que même des chiffres solides ne peuvent pas supporter autant de couches sans un certain aplatissement", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et CIO chez Running Point Capital Advisors.

"L'évaluation élevée de Figma a été construite sur l'histoire et le potentiel futur, et les perspectives de la direction ont déçu", a-t-il déclaré.

Les actions de la société, qui ont gagné 250 % le premier jour de cotation, ont chuté de plus de 40 % depuis leur lancement.

Le chiffre d'affaires de Figma pour le deuxième trimestre a augmenté de 41 % pour atteindre 249,6 millions de dollars. Les analystes estimaient en moyenne 248,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 9 cents a également dépassé l'estimation de 8 cents.

Figma a lancé de manière agressive de nouvelles fonctionnalités pour attirer et fidéliser les abonnés. Cette année, elle a lancé quatre produits, dont Figma Make - un produit alimenté par l'IA qui transforme une demande écrite en un prototype fonctionnel.

La société prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 se situera entre 1,02 et 1,03 milliard de dollars, alors que les analystes estiment qu'il s'élèvera à 1,01 milliard de dollars.

Par ailleurs, le cours de son action ayant rempli certaines conditions liées à son introduction en bourse, la période de blocage pour certains employés prendra fin plus tard cette semaine, tandis que les cadres supérieurs devront conserver leurs actions jusqu'à la fin de l'année.