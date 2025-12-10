Le Premier ministre sud-coréen prévient qu'il prendra des mesures sévères en cas de violation de la loi par Coupang, selon Yonhap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré que le gouvernement prendrait des mesures sévères s'il découvrait des violations de la loi commises par la société de commerce en ligne Coupang, a rapporté mercredi l'agence de presse Yonhap.

Les autorités enquêtent actuellement sur l'une des pires violations de données du pays chez Coupang.