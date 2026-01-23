Le Premier ministre sud-coréen déclare aux législateurs américains que Séoul ne fait pas de discrimination à l'encontre de Coupang

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré aux législateurs américains que son pays ne faisait pas de discrimination à l'encontre de Coupang

CPNG.N après que la société de commerce électronique a été critiquée pour une importante fuite de données dans son unité du pays asiatique.

M. Kim répondait aux questions posées par certains législateurs américains au sujet de Coupang lors de sa visite aux États-Unis, a indiqué son bureau dans un communiqué.

Coupang a révélé en novembre que les données personnelles de quelque 33 millions de clients en Corée du Sud avaient été compromises, ce qui a déclenché une réaction brutale de la part des législateurs et du public.

Deux grands investisseurs américains dans Coupang Inc. ont déclaré jeudi qu'ils avaient adressé une pétition au gouvernement américain pour qu'il enquête sur le gouvernement sud-coréen et impose éventuellement des mesures commerciales correctives pour ce qu'ils décrivent comme un traitement discriminatoire de l'entreprise de commerce électronique.

Les investisseurs technologiques Greenoaks et Altimeter ont déclaré qu'ils avaient également déposé des demandes d'arbitrage contre la Corée du Sud dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée (KORUS), accusant Séoul de mener une campagne contre Coupang à la suite d'une violation des données des consommateurs qui a causé des milliards de dollars de pertes pour les investisseurs.