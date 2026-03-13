Le Premier ministre sénégalais conteste l'accord gazier "inéquitable" de BP et gèle les actifs d'Indorama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Sénégal déclare que le contrat gazier exploité par BP est inéquitable; les négociations se poursuivent

* Le Sénégal revoit ses contrats stratégiques

* Les renégociations concernent le pétrole, le gaz, la pêche et les infrastructures

* Le Sénégal annule 71 licences pétrolières et gazières, le Premier ministre promet des changements

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko adéclaré jeudiqu'un contrat gazier de BP BP.L était "inéquitable", révoquant 71 licences minières et gelant les comptes d'une importante filiale d'Indorama jusqu'à ce qu'elle règle environ 380 millions d'euros (438 millions de dollars).

M. Sonko a déclaré que des réformes plus importantes étaient à venir, signalant les mesures les plus décisives à ce jour de la part d'un gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2024 avec la promesse d'auditer et éventuellement de renégocier les accords sur les ressources dans le pays d'Afrique de l'Ouest et de restaurer sa stabilité financière.

"Les contrats qui ont été signés sont des contrats injustes, que nous avons l'intention de discuter en détail", a déclaré M. Sonko dans une déclaration télévisée.

L'examen du gouvernement a révélé qu'un contrat de gaz pour le projet Greater Tortue Ahmeyim exploité par BP était unilatéral et inéquitable.

M. Sonko a déclaré qu'il publierait un document contenant les détails des contrats étudiés, qui portaient également sur la pêche et les infrastructures, mais il n'a pas fourni de détails spécifiques sur les discussions avec BP.

BP n'a pas répondu à un courriel de Reuters demandant des commentaires.

UNE RÉVISION POUR STIMULER L'ÉCONOMIE SÉNÉGALAISE

M. Sonko a déclaré que les renégociations permettraient d'assainir les finances du Sénégal et de stimuler l'économie en fournissant du gaz moins cher aux industries ainsi qu'à la population.

Le Sénégal est aux prises avec une dette qui a atteint 132 % du produit intérieur brut à la fin de 2024, selon le Fonds monétaire international, qui a gelé son programme de prêt après qu'un audit du gouvernement a découvert des dettes mal déclarées.

M. Sonko a précédemment déclaré que le pays n'aurait pas besoin de mettre en œuvre un plan de restructuration , malgré ce qu'il a qualifié de calendrier de remboursement difficile et douloureux.

Le Sénégal a annoncé un plan de fermeture de 19 agences gouvernementales pour économiser de l'argent . Des tensions sont apparues dans les universités parce que le gouvernement n'a pas versé aux étudiants les aides financières promises . Entre-temps, les syndicats d'enseignants ont organisé des grèves dans tout le pays pour lutter contre les pénuries, les salaires et les impôts.

NATIONALISATION DU PROJET YAKAAR-TERANGA

M. Sonko a déclaré que les pourparlers visant à nationaliser le projet gazier Yakaar-Teranga, exploité par Kosmos Energy KOS.N , étaient presque terminés et que le Sénégal reprendrait le bloc gratuitement dans les semaines à venir. Kosmos Energy, qui détient une participation de 90 %, est devenu l'opérateur du champ gazier de Yakaar-Teranga en 2023 après que BP a décidé de s'en retirer.

Kosmos a indiqué dans un courriel qu'elle se retirait du bloc et que sa licence expirait en juillet 2026. "Nous n'avons pas été en mesure d'attirer un partenaire approprié et de convenir d'un concept de développement commercialement attrayant avec le gouvernement du Sénégal", a déclaré Thomas Golembeski, porte-parole de Kosmos.

M. Sonko n'a pas donné de nouvelles de l'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX , qui exploite le champ pétrolier et gazier sénégalais de Sangomar. Le Sénégal est devenu une nation productrice de pétrole lorsque le champ de Sangomar a commencé à produire en juin 2024.

M. Sonko a déclaré que le gouvernement a également annulé les licences de plusieurs blocs tels que Diender Offshore, Differe, Cayar Offshore Shallow, St Louis Offshore Shallow et Rufisque Offshore. Il a ajouté que le gouvernement discutait du redimensionnement des blocs, car les périmètres précédents étaient trop vastes et ne répondaient pas aux meilleures pratiques internationales.

LE SÉNÉGAL GÈLE LES COMPTES D'INDORAMA

Le Sénégal a gelé les comptes des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) jusqu'à ce que la société de phosphate et d'engrais paie à l'État 250 milliards de francs CFA (380 millions d'euros), a déclaré M. Sonko. Il l'a désignée comme l'un des principaux contrevenants dans le secteur minier. La société privée Indorama Corporation, basée à Singapour, contrôle ICS.

Indorama n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire.

Le gouvernement a également révoqué 71 licences d'exploitation minière, dont 14 licences d'exploitation d'or, parce que les entreprises n'ont pas respecté les termes des contrats.

Plus généralement, M. Sonko a déclaré que de nombreux projets d'infrastructure avaient surfacturé le Sénégal de 15 % en moyenne, ce qui a coûté des centaines de millions d'euros au pays endetté.

"Nous sommes encore loin d'avoir achevé ce travail", a-t-il déclaré, ajoutant que l'examen se poursuivrait probablement tout au long de son mandat. "Nous allons changer complètement la façon de faire les choses."

