Le Premier ministre sénégalais conteste l'accord gazier avec BP et gèle les actifs d'Indorama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Sénégal déclare que le contrat gazier exploité par BP est inéquitable; les pourparlers se poursuivent

* Le Sénégal a lancé une vaste révision des contrats stratégiques

* Les renégociations concernent le pétrole, le gaz, la pêche, les infrastructures, etc

* Le Sénégal a annulé 71 licences pétrolières et gazières et promet des changements

(Ajout de citations et de détails dans l'ensemble de l'article) par Jessica Donati et Bate Felix

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a promis jeudi des changements radicaux, déclarant un contrat gazier de BP BP.L injuste, révoquant 71 licences minières et gelant les comptes d'une importante filiale d'Indorama jusqu'à ce qu'elle paie à l'Etat environ 380 millions d'euros (438 millions de dollars).

Ces mesures sont les plus concrètes prises par un gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2024 en promettant d'auditer et éventuellement de renégocier les contrats de ressources de la nation ouest-africaine et de reconstruire les finances du pays.

"Les contrats qui ont été signés sont des contrats injustes, que nous avons l'intention de discuter en détail", a déclaré Sonko dans une déclaration télévisée.

L'examen du gouvernement a révélé qu 'un contrat de gaz pour le projet Greater Tortue Ahmeyim exploité par BP était unilatéral et inéquitable.

Sonko a déclaré qu'il publierait un document contenant les détails des contrats étudiés, qui portaient également sur la pêche et les infrastructures. Il n'a pas donné de détails sur les discussions avec BP.

BP n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

UNE RÉVISION POUR AMÉLIORER LES FINANCES DU SÉNÉGAL

Sonko a déclaré que les renégociations permettraient de rétablir les finances du Sénégal et de stimuler l'économie en fournissant du gaz moins cher aux industries ainsi qu'à la population.

Le Sénégal est aux prises avec des dettes qui ont atteint 132 % du produit intérieur brut à la fin de 2024, selon le Fonds monétaire international, qui a gelé son programme de prêt après qu'un audit du gouvernement a découvert des dettes mal déclarées.

Sonko a précédemment déclaré que le pays n'aurait pas besoin de mettre en œuvre un plan de restructuration , malgré ce qu'il a appelé un calendrier de remboursement difficile et douloureux. Le Sénégal a annoncé un plan de fermeture de 19 agences gouvernementales pour économiser de l'argent . Des tensions sont apparues dans les universités parce que le gouvernement n'a pas versé aux étudiants les aides financières promises . Entre-temps, les syndicats d'enseignants ont organisé des grèves dans tout le pays pour lutter contre les pénuries, les salaires et les impôts.

NATIONALISATION DU PROJET YAKAAR-TERANGA Sonko a déclaré que les pourparlers visant à nationaliser le projet gazier Yakaar-Teranga, exploité par Kosmos Energy

KOS.N , étaient presque terminés et que le Sénégal reprendrait le bloc gratuitement dans les semaines à venir. Kosmos Energy, qui détient une participation de 90 %, est devenu l'opérateur du champ gazier de Yakaar-Teranga en 2023 après que BP a décidé de s'en retirer. La licence de Kosmos pour le champ expire en juillet, a déclaré la société. Kosmos n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires sur les conditions de la nationalisation. Sonko n'a pas donné de nouvelles de l'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX , qui exploite le champ pétrolier et gazier de Sangomar au Sénégal. Le Sénégal est devenue une nation productrice de pétrole lorsque le champ de Sangomar a commencé à produire en juin 2024. Sonko a déclaré que le gouvernement a également annulé les licences de plusieurs blocs tels que Diender Offshore, Differe, Cayar Offshore Shallow, St Louis Offshore Shallow et Rufisque Offshore. Il a ajouté que le gouvernement discutait du redimensionnement des blocs, car les périmètres précédents étaient trop vastes et ne répondaient pas aux meilleures pratiques internationales.

LE SÉNÉGAL GÈLE LES COMPTES D'INDORAMA Le Sénégal a gelé les comptes des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) jusqu'à ce que la société de phosphate et d'engrais paie à l'État 250 milliards de francs CFA (380 millions d'euros), a déclaré Sonko. Il l'a désignée comme l'un des principaux contrevenants dans le secteur minier. La société privée Indorama Corporation, basée à Singapour, contrôle ICS.

Indorama n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire.

Le gouvernement a également révoqué 71 licences d'exploitation minière, dont 14 licences d'exploitation d'or, parce que les entreprises n'avaient pas respecté les termes des contrats.

Plus généralement, Sonko a déclaré que de nombreux projets d'infrastructure avaient surfacturé le Sénégal de 15 % en moyenne, ce qui a coûté des centaines de millions d'euros au pays endetté. "Nous sommes encore loin d'avoir achevé ce travail", a-t-il déclaré, ajoutant que l'examen se poursuivrait probablement tout au long de son mandat. "Nous allons changer complètement la façon de faire les choses

(1 dollar = 0,8685 euro)