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Le Premier ministre polonais estime que l'unité transatlantique doit résister à cette période difficile
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tusk appelle à la poursuite de la coopération transatlantique malgré le retrait des troupes américaines

* Le Premier ministre Tusk souligne l'importance des liens transatlantiques

* Le Pentagone annule le déploiement de 4 000 soldats américains en Pologne

* La Pologne affirme n'avoir pas été informée par les États-Unis d'une réduction du nombre total de soldats

(Ajout de citations supplémentaires de Tusk, de contexte, de puces et de photos)

L'unité transatlantique doit survivre à la période difficile que nous traversons actuellement, a déclaré lundi le Premier ministre polonais Donald Tusk, soulignant l'importance des liens entre Varsovie et Washington après que le Pentagone a annulé son projet de déployer 4 000 soldats basés aux États-Unis en Pologne.

La Pologne considère depuis longtemps ses liens avec les États-Unis comme la pierre angulaire de sa sécurité face à ce qu’elle qualifie d’une Russie de plus en plus affirmée. Le gouvernement s’est publiquement efforcé de rassurer les citoyens en affirmant que l’annulation de ce déploiement ne signifiait pas que l’alliance était menacée.

"Notre tâche à tous, ici en Pologne, en Europe, de l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis et au Canada, est de veiller à ce que la coopération transatlantique, quelles que soient les variables politiques, survive à cette période difficile", a déclaré M. Tusk lors d’une conférence de presse.

La Pologne a souligné son rôle d’allié modèle et est le pays de l’OTAN qui consacre la plus grande part de son budget à la défense par rapport à la taille de son économie. Varsovie prévoit de consacrer 4,8 % de son produit intérieur brut à la défense en 2026.

M. Tusk s'exprimait lors de la signature d'un accord avec la société américaine Honeywell HON.O visant à créer un centre de maintenance des moteurs pour les chars Abrams, un accord qui, selon lui, illustre la valeur de l'alliance transatlantique.

"Vous avez ici un ami... vous avez l’allié le plus fidèle", a déclaré M. Tusk, s’adressant aux États-Unis. "Cela vaut la peine de s’en souvenir, car l’Amérique ne trouvera nulle part ailleurs de meilleur allié."

La confiance du public polonais dans l’alliance avec les États-Unis a diminué depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Un sondage SW Research réalisé pour le quotidien Rzeczpospolita en janvier a montré que 53 % des Polonais ne considéraient pas les États-Unis comme un allié fiable.

En avril, Tusk a déclaré au Financial Times que la "question la plus grande et la plus importante" pour l’Europe était de savoir si les États-Unis étaient prêts à être un partenaire loyal de l’OTAN en cas d’attaque russe.

Les alliés du président nationaliste polonais Karol Nawrocki, soutenu par Trump, ont critiqué ces propos, estimant qu’il était dangereux de mettre en doute l’engagement des États-Unis envers la sécurité de la Pologne.

En septembre, Trump a déclaré que les États-Unis pourraient renforcer leur présence militaire en Pologne.

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