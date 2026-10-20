Le Premier ministre norvégien estime que la réunion sur l'Ukraine avec Witkoff et Zelenskiy a été constructive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Stoere, a déclaré mardi qu'une réunion à Oslo avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le représentant spécial américain Steve Witkoff et le président finlandais Alexander Stubb, au sujet de la situation en Ukraine, avait été bonne et constructive.
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