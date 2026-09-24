Le Premier ministre néerlandais a abordé la question des restrictions à l'exportation d'ASML avec Trump, selon Bloomberg

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Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten s'est entretenu avec le président américain Donald Trump au sujet de la nécessité d'empêcher que le fabricant d'équipements ASML ASML.AS ne soit touché par de nouvelles restrictions à l'exportation, a rapporté jeudi Bloomberg News.

M. Jetten s'est entretenu avec M. Trump au sujet de la loi MATCH et de « l'importance de protéger l'industrie des semi-conducteurs », précise l'article, citant un entretien avec M. Jetten.

« Je suis assez confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord qui convienne à tout le monde », a déclaré M. Jetten à Bloomberg TV.