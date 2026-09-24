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Le Premier ministre néerlandais a abordé la question des restrictions à l'exportation d'ASML avec Trump, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 20:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten s'est entretenu avec le président américain Donald Trump au sujet de la nécessité d'empêcher que le fabricant d'équipements ASML ASML.AS ne soit touché par de nouvelles restrictions à l'exportation, a rapporté jeudi Bloomberg News.

M. Jetten s'est entretenu avec M. Trump au sujet de la loi MATCH et de « l'importance de protéger l'industrie des semi-conducteurs », précise l'article, citant un entretien avec M. Jetten.

« Je suis assez confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord qui convienne à tout le monde », a déclaré M. Jetten à Bloomberg TV.

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