Le Premier ministre japonais admis à l'hôpital-sources

par Yoshifumi Takemoto TOKYO, 17 août (Reuters) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a été admis à l'hôpital lundi, a indiqué une source gouvernementale, alors que circulent des rumeurs sur l'état de santé de l'homme politique. Selon certains médias japonais, il s'agit d'un examen de routine, tandis que le membre du Parti libéral-démocrate Akira Amari a évoqué dans une interview que Shinzo Abe, âgé de 65 ans, pourrait souffrir de fatigue en raison de sa charge de travail pendant la pandémie de coronavirus. Bien qu'il n'existe aucune preuve de son incapacité à exercer les fonctions du Premier ministre, si tel était le cas, le vice-premier ministre et ministre des Finances Taro Aso prendrait la relève. Une source gouvernementale a indiqué lundi à Reuters qu'il s'agissait d'un simple examen médical et que le Premier ministre prévoyait de rentrer chez lui plus tard dans la journée. Le Japon a enregistré une baisse historique de son PIB au deuxième trimestre, sous l'effet du déclin de la consommation et des exportations provoqué par la pandémie de coronavirus. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

