 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 218,03
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Premier ministre japonais a repoussé la demande des États-Unis d'interdire les importations d'énergie russe, selon le Nikkei
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des citations, du contexte)

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré au président américain Donald Trump qu'il serait difficile d'interdire les importations de GNL russe lors de leur rencontre à Tokyo, a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei, citant des responsables du gouvernement japonais.

Le GNL russe représente près de 9% des importations totales de GNL du Japon, les entreprises japonaises Mitsui 8031.T et Mitsubishi 8058.T ayant des participations dans le projet Sakhaline-2.

Avant le voyage de Trump en Asie cette semaine, les États-Unis ont exhorté les acheteurs d'énergie russe, dont le Japon, à cesser leurs importations, et ont imposé des sanctions aux deux plus grands exportateurs de pétrole de Moscou, Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM , dans le but de pousser le Kremlin à entamer des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Selon Nikkei, Mme Takaichi, élue première femme Premier ministre du Japon la semaine dernière, a déclaré à M. Trump que si le Japon se retirait, la Chine et la Russie ne pourraient que s'en réjouir, demandant aux États-Unis de comprendre les besoins énergétiques du Japon.

La Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs d'énergie russe.

Le Japon a augmenté ses achats de GNL américain ces dernières années, car il tente de se diversifier par rapport à son principal fournisseur, l'Australie, et de se préparer à l'expiration des contrats d'approvisionnement avec le projet russe de GNL Sakhalin-2.

L'essentiel de l'approvisionnement en provenance de Sakhaline-2 se termine entre 2028 et 2033. Le remplacement de ces approvisionnements serait coûteux et entraînerait une hausse des prix de l'électricité, a déclaré le ministre japonais de l'industrie à l' adresse la semaine dernière .

Le Japon achète moins de 1 % de ses importations de pétrole à la Russie en vertu d'une dérogation aux sanctions qui doit expirer en décembre, l'essentiel de son approvisionnement en pétrole étant assuré par le Moyen-Orient.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
MITSUI & CO
21,090 EUR Tradegate -2,09%
MITSUI & CO
25,2500 USD OTCBB -0,98%
Pétrole Brent
64,23 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
59,96 USD Ice Europ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank