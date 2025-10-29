Le Premier ministre japonais a repoussé la demande des États-Unis d'interdire les importations d'énergie russe, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des citations, du contexte)

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré au président américain Donald Trump qu'il serait difficile d'interdire les importations de GNL russe lors de leur rencontre à Tokyo, a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei, citant des responsables du gouvernement japonais.

Le GNL russe représente près de 9% des importations totales de GNL du Japon, les entreprises japonaises Mitsui 8031.T et Mitsubishi 8058.T ayant des participations dans le projet Sakhaline-2.

Avant le voyage de Trump en Asie cette semaine, les États-Unis ont exhorté les acheteurs d'énergie russe, dont le Japon, à cesser leurs importations, et ont imposé des sanctions aux deux plus grands exportateurs de pétrole de Moscou, Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM , dans le but de pousser le Kremlin à entamer des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Selon Nikkei, Mme Takaichi, élue première femme Premier ministre du Japon la semaine dernière, a déclaré à M. Trump que si le Japon se retirait, la Chine et la Russie ne pourraient que s'en réjouir, demandant aux États-Unis de comprendre les besoins énergétiques du Japon.

La Chine et l'Inde sont les principaux acheteurs d'énergie russe.

Le Japon a augmenté ses achats de GNL américain ces dernières années, car il tente de se diversifier par rapport à son principal fournisseur, l'Australie, et de se préparer à l'expiration des contrats d'approvisionnement avec le projet russe de GNL Sakhalin-2.

L'essentiel de l'approvisionnement en provenance de Sakhaline-2 se termine entre 2028 et 2033. Le remplacement de ces approvisionnements serait coûteux et entraînerait une hausse des prix de l'électricité, a déclaré le ministre japonais de l'industrie à l' adresse la semaine dernière .

Le Japon achète moins de 1 % de ses importations de pétrole à la Russie en vertu d'une dérogation aux sanctions qui doit expirer en décembre, l'essentiel de son approvisionnement en pétrole étant assuré par le Moyen-Orient.