Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Premier ministre éthiopien promet de protéger les civils au Tigré Reuters • 27/11/2020 à 13:45









ADDIS-ABEBA, 27 novembre (Reuters) - Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s'est engagé vendredi auprès des médiateurs de l'Union africaine (UA) à protéger les civils dans le cadre de l'offensive dans la région dissidente du Tigré, entrée selon lui dans sa "phase finale". Le communiqué publié par ses services à l'issue de cette rencontre ne mentionne en revanche aucune discussion éventuelle avec le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui gouverne cette région du nord du pays. Le gouvernement avait donné jusqu'à mercredi au TPLF pour déposer les armes sous peine d'un assaut contre le chef lieu de la région, Mekele, ville de 500.000 habitants. Cette menace a accentué les craintes des organisations humanitaires quant au sort des civils, alors que l'offensive gouvernementale lancée le 4 novembre a déjà fait des milliers de morts et de réfugiés. Le Premier ministre s'est engagé à "la protection et la sécurité des civils", a déclaré son cabinet dans un communiqué publié après sa rencontre avec le Mozambicain Joaquim Chissano, la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf et le Sud-Africain Kgalema Motlanthe, qu'il remercie pour leur "sagesse, éclairages et disposition à apporter leur soutien de toutes les manières nécessaires". Ce communiqué ne mentionne cependant aucune autre rencontre ultérieure avec ces émissaires. (Rédaction d'Addis-Abeba, David Lewis, Katharine Houreld, Omar Mohammed, Maggie Fick version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.