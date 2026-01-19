 Aller au contenu principal
Le Premier ministre britannique Starmer : Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger les enfants sur les médias sociaux
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu'il fallait faire davantage pour protéger les enfants sur les médias sociaux après le scandale mondial du chatbot Grok AI d'Elon Musk produisant des images sexuelles non consensuelles.

"Nous devons faire plus pour protéger les enfants, et c'est pourquoi nous examinons une série d'options, et nous disons qu'aucune option n'est exclue", a déclaré Starmer à la presse.

La semaine dernière, la société xAI de Musk a déclaré qu'elle avait mis en œuvre des ajustements pour empêcher le compte Grok "de permettre l'édition d'images de personnes réelles portant des vêtements révélateurs tels que des bikinis."

L'entreprise a également déclaré qu'elle avait empêché les utilisateurs, en fonction de leur localisation, de générer des images de personnes portant des vêtements révélateurs dans des "juridictions où c'est illégal." Elle n'a pas identifié ces juridictions.

La Grande-Bretagne a adopté une nouvelle loi qui rendra illégale la production d'images sexuelles non consensuelles, en plus de leur partage.

© 2026 Thomson Reuters.

