Le Premier ministre britannique Starmer demande aux entreprises de médias sociaux d'agir en faveur de la sécurité en ligne

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(Refonte après la réunion avec les citations de Starmer dans les paragraphes 1-2, 5-8) par Sam Tabahriti et Muvija M

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a demandé jeudi aux entreprises de médias sociaux d'assumer la responsabilité de la sécurité des enfants sur leurs plateformes et de répondre aux demandes des parents en faveur d'une protection crédible plutôt que d'apporter des "ajustements à la marge".

Il a déclaré qu'il souhaitait connaître les mesures que les plateformes allaient prendre car "actuellement, les médias sociaux mettent nos enfants en danger", au début d'une réunion avec des responsables de Meta META.O , Snap SNAP.N , Google

GOOGL.O , TikTok et X.

Le gouvernement de M. Starmer a intensifié la surveillance des entreprises de médias sociaux, affirmant que les enfants étaient exposés à des dangers en ligne sans responsabilité claire, et s'est engagé à agir pour limiter l'impact de ces applications sur le sommeil, la vie de famille et le travail scolaire.

Il a déclaré que les entreprises avaient mis en place certaines protections, telles que la désactivation de la lecture automatique sur YouTube pour les enfants et l'octroi aux parents d'un plus grand contrôle sur le temps passé devant l'écran, y compris les couvre-feux, mais qu'il souhaitait qu'elles aillent plus loin.

"Les entreprises doivent se saisir de cette question et collaborer avec nous pour mieux protéger les enfants britanniques et démontrer rapidement et de manière crédible comment ces produits peuvent être adaptés aux enfants", a déclaré M. Starmer.

Il a souligné les préoccupations croissantes concernant l'escalade des brimades et des pressions sociales, ainsi que l'absence de frontières claires entre l'école et la vie familiale.

"Il est clair pour moi que les parents ne nous demandent pas de faire des ajustements à la marge", a-t-il déclaré aux dirigeants, qui n'ont pas été nommés par le gouvernement.

"Ils nous demandent si un système qui ne fonctionne manifestement pas pour les enfants doit être maintenu tout court."

La Grande-Bretagne consulte jusqu'au mois prochain sur l'opportunité de restreindre l'accès des enfants aux médias sociaux, y compris une éventuelle interdiction pour les moins de 16 ans, ainsi que des couvre-feux, des limites de temps pour les applications et des restrictions sur ce qu'elle a décrit comme des caractéristiques de conception addictives .

L'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, et les pays européens envisagent de prendre des mesures similaires.

Le président français Emmanuel Macron doit faire pression pour que les dirigeants de l'Union européenne adoptent une approche coordonnée sur l'interdiction des médias sociaux aux mineurs.