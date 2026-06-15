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Le Premier ministre britannique Starmer affirme que l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants n'est pas liée à la pression exercée sur la direction
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi que sa décision d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans relevait d'une “déclaration de valeurs” et n'était pas motivée par la perspective d'une contestation de son leadership.

Starmer risque de voir son leadership remis en cause dans les mois à venir par le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, si son rival remporte un siège au Parlement lors d'une élection partielle cette semaine.

“Il s’agit d’une déclaration de nos valeurs, de ce que nous sommes en tant que pays, et c’est un moyen de rassembler notre nation. Pour moi, cela dépasse les querelles politiques habituelles – même si celles-ci ne manquent pas”, a déclaré Starmer lors d’une conférence de presse.

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