Le potentiel de vente du marché de l'obésité se resserre alors que Novo et Lilly entrent dans une nouvelle ère

Les analystes révisent leurs prévisions concernant le marché des médicaments contre l'obésité en raison de l'érosion des prix

Certains analystes restent optimistes quant au potentiel du marché de 150 milliards de dollars

Selon certains analystes, les baisses de prix pourraient stimuler les volumes malgré l'incertitude du marché

par Maggie Fick, Bhanvi Satija et Mariam Sunny

L'attente de longue date de Wall Street selon laquelle le marché mondial des médicaments contre l'obésité atteindrait 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie semble beaucoup moins certaine avec la chute des prix aux États-Unis pour les traitements GLP-1 de Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N et l'intensification de la concurrence sur le marché des consommateurs qui paient comptant .

L'évolution rapide du paysage, qui comprend l'arrivée attendue de nouveaux médicaments et la concurrence des génériques, a conduit à un nouveau calcul de ce que sera le pic et de la date à laquelle ces sommets pourraient être atteints, selon les analystes et les investisseurs.

"Le sommet a légèrement baissé", a déclaré Terence McManus, gestionnaire de portefeuille chez Bellevue Asset Management (Suisse) et actionnaire de Lilly, soulignant les prix pratiqués sur le nouveau marché de consommation et le lancement de versions génériques de l'Ozempic de Novo.

"Il y a quelques années, les gens ne pensaient peut-être pas que cela se produirait aussi rapidement", a-t-il déclaré.

La demande sans précédent pour les nouveaux médicaments amaigrissants puissants ciblant l'hormone GLP-1 a conduit les analystes à prévoir un marché de 150 milliards de dollars - voire 200 milliards de dollars - au début des années 2030. Mais les prévisions pour 2030 sont inférieures de 30 %, à environ 100 milliards de dollars, et l'objectif de 150 milliards de dollars a été repoussé à 2035 pour certains.

Jefferies a revu à la baisse de 20 % sa prévision de janvier selon laquelle le marché de l'amaigrissement atteindrait un pic de 80 milliards de dollars, alors qu'il estimait en 2023 que ce marché atteindrait plus de 100 milliards de dollars au début des années 2030.

"Ce gâteau de 150 milliards de dollars a disparu, même si l'on est très optimiste sur les volumes", a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies.

Novo et Lilly, qui publient tous deux leurs résultats financiers du quatrième trimestre mercredi, sont les acteurs dominants du marché, Lilly ayant atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars l'année dernière et la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo ayant démarré en force .

Certains analystes estiment que Novo prévoira une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation pour 2026 lors de la publication de ses perspectives financières mercredi. Les analystes s'attendent à ce que Lilly génère plus de 21 % de revenus supplémentaires et que les bénéfices ajustés augmentent de plus de 40 % en 2026 par rapport aux estimations de 2025, selon les données de LSEG.

Novo a refusé de commenter. Lilly n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LES PRÉVISIONS LES PLUS OPTIMISTES "NE TIENNENT PAS LA ROUTE"

Les analystes de Goldman Sachs ont également revu leurs prévisions à la baisse. Leur estimation actuelle des ventes mondiales de médicaments contre l'obésité d'ici à 2030 est de 105 milliards de dollars, contre 130 milliards de dollars prévus précédemment, en raison d'une érosion plus marquée des prix et de l'évolution des modes d'utilisation par les consommateurs.

Après le lancement de Wegovy en 2021 et de Zepbound, le rival de Lilly, en 2023, les médicaments se vendaient environ 1 000 dollars par mois dans les pharmacies. Face à la pression politique pour réduire les coûts aux États-Unis, ils sont désormais vendus sur les sites web des entreprises à des prix de départ compris entre 149 et 299 dollars, ce qui reflète en partie un accord avec l'administration Trump .

"Les prix ont baissé assez fortement, il faut donc certainement que les volumes augmentent beaucoup", a déclaré Rajesh Kumar, analyste chez HSBC, qui n'a pas encore modifié ses prévisions de marché à long terme, affirmant que 2026 sera une année clé pour évaluer la demande des consommateurs .

Les prescriptions de Wegovy (injection et pilule) et de Zepbound (injection) se sont élevées à 730 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 janvier, selon les données d'IQVIA citées dans une note d'analyste. Les nouvelles prescriptions de Wegovy ont augmenté de 4 %, en grande partie grâce à la nouvelle pilule, tandis que Zepbound a augmenté de 0,9 %.

Sans une augmentation significative des volumes, les projections les plus optimistes pour le secteur "ne tiennent pas la route", a déclaré M. Kumar. Il estime le marché à plus de 120 milliards de dollars d'ici à la fin de 2030.

L'arrivée de pilules amaigrissantes plus pratiques pourrait prolonger la durée du traitement des patients, ce qui pourrait stimuler les ventes, selon M. Kumar. Lilly attend l'approbation de sa propre pilule en avril.

Les spécialistes de l'étude de marché ont également modéré leurs hypothèses. IQVIA IQV.N a récemment repoussé de 2028 à 2034 sa prévision d'un marché mondial de l'obésité d'environ 130 milliards de dollars.

CERTAINS S'EN TIENNENT À LEURS PRÉVISIONS ÉLEVÉES

D'autres restent plus optimistes, notamment le directeur général de Pfizer PFE.N , Albert Bourla, qui a déclaré en janvier qu'il s'attendait à ce que le marché des médicaments contre l'obésité atteigne 150 milliards de dollars par an d'ici 2030. Pfizer a récemment conclu un accord de 10 milliards de dollars pour l'acquisition de Metsera, une biotech spécialisée dans les médicaments contre l'obésité.

BMO Capital Markets, qui a relevé en 2023 ses prévisions de ventes annuelles de GLP-1 à 158 milliards de dollars d'ici 2033, dont 100 milliards de dollars pour les médicaments contre l'obésité, parie sur la baisse des prix pour augmenter les volumes. Les GLP-1 traitent également le diabète de type 2.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré que les entreprises peuvent absorber l'impact de la concurrence des génériques sur les prix.

Michael Nedelcovych, analyste chez TD Cowen, a déclaré que les prévisions mondiales de 139 milliards de dollars de son entreprise pour les médicaments contre le diabète et l'obésité pourraient augmenter si les volumes de vente directe aux consommateurs compensent l'érosion des prix.

Karen Andersen, analyste chez Morningstar, a déclaré que les ventes de médicaments contre l'obésité dépasseraient probablement les 100 milliards de dollars, mais que la pression sur les prix avait anticipé un impact sur les recettes que la plupart d'entre nous pensaient voir se produire en 2027, et non en 2026. "Nous avons déjà intégré des remises assez importantes dans notre modèle", a-t-elle déclaré.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, qui détient des actions de Novo et de Lilly, a déclaré que beaucoup de choses étaient encore incertaines, avec de nombreux concurrents potentiels à des stades précoces de développement et des médicaments oraux puissants qui commencent à peine à arriver sur le marché.

"Dans quelques semaines, nous aurons au moins une meilleure idée du potentiel des médicaments oraux", a-t-il déclaré, "et nous saurons s'ils élargissent le marché ou s'ils ne font que prendre des parts de marché aux médicaments injectables".