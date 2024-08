"Le potentiel boursier de Nvidia est intact " (Pictet AM)

(AOF) - "La marche était haute. Mais Nvidia n’a pas déçu. C’est une bonne nouvelle car l’assise de l’entreprise est telle que le moindre mouvement de son action entraîne des répercussions jusqu’au marché du crédit à haut rendement en Europe. L’entreprise de tous les records – le 31 juillet dernier sa capitalisation boursière a augmenté sur la journée de 329 milliards de dollars – a plus que doublé son chiffre d’affaires au deuxième trimestre", analyse Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM.

Selon Pictet AM, le potentiel boursier de Nvidia est intact. La correction estivale du Nasdaq, qui reflétait en partie des interrogations sur la réalité de l'IA, a permis de faire baisser les niveaux de valorisation. C'était nécessaire.

Et Christopher Dembik de conclure : "Les marchés fonctionnent par cycle, avec souvent les mêmes interrogations qui surviennent régulièrement. Il y aura donc d'autres coups de mou concernant la révolution de l'IA, d'autres questionnements pour savoir si c'est une bulle ou pas. C'est normal. En revanche, ces phases pourraient être plus brutales en bourse, à l'image de ce qui s'est produit au début du mois d'août, avec une plus grande volatilité des cours".