Le Portugal en état d'alerte à cause d'un incendie dans le centre du pays

LISBONNE, 26 juillet (Reuters) - Le Portugal va se placer en état d'alerte alors que plus de 850 pompiers luttent dimanche contre un incendie qui ravage une partie du centre du pays, avec des vents forts et des températures élevées qui compliquent le travail des sapeurs pompiers. L'incendie s'est déclaré dans la commune d'Oleiros samedi après-midi avant de se propager à deux communes voisines. Plusieurs de personnes ont d'ores et déjà dû être évacuées. Un pompier de 21 ans est décédé dans un accident de la route samedi soir alors qu'il combattait l'incendie et sept autres ont été blessés, dont un civil. "Je voudrais adresser un mot de solidarité, d'encouragement et de remerciement aux pompiers ... pour le travail qu'ils font pour le Portugal et pour nous tous", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa dans un communiqué. Le gouvernement portugais a décrété la "situation d'alerte" pour l'ensemble du pays lundi et mardi, augmentant les niveaux de préparation des pompiers, de la police et des services médicaux d'urgence. Il est interdit d'allumer des feux et l'accès aux forêts sera limité. Selon l'agence portugaise de météorologie IPMA, les températures élevées devraient se poursuivre et la température dans le district de Castelo Branco, où se trouvent les communes touchées, devrait atteindre 38°C lundi. Le ministre portugais des Affaires intérieures, Eduardo Cabrita, a déclaré qu'il faudrait attendre mardi ou mercredi pour que les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. (Catarina Demony, version française Matthieu Protard)

