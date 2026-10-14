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Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:37

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(Actualisé avec annonce, détails, réactions)

Le gouvernement portugais a annoncé mercredi avoir choisi Lufthansa LHAG.DE pour acquérir une participation de 44,9% dans la compagnie TAP Air Portugal, pour 1,2 milliard d'euros, Lisbonne préférant ainsi la compagnie allemande à Air France-KLM AIRF.PA , qui avait également soumis une offre.

Cet accord, qui a mis des années à se concrétiser et qui a été reporté à plusieurs reprises, constitue une nouvelle étape dans la consolidation du secteur aérien européen, un processus jugé nécessaire pour aider les petites compagnies nationales à gagner en résilience au sein de groupes plus importants.

Selon les analystes et les dirigeants du secteur, cette consolidation devrait s'accélérer, la flambée des prix du kérosène, liée à la guerre en Iran, contraignant les compagnies aériennes les plus fragiles à s'associer à des groupes plus importants et mieux capitalisés.

Lufthansa, qui détient déjà Austrian Airlines, ITA Airways et SWISS, et Air France-KLM avaient soumis fin septembre des offres finales revues à la hausse .

Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a déclaré lors d'une conférence de presse que l'offre retenue dépassait de 16% celle d’Air France-KLM.

"Bien que le groupe (Air France-KLM) soit naturellement déçu de ne pas avoir été retenu, il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu tout au long du processus", a dit un porte-parole d’Air France-KLM à Reuters.

S'exprimant lors du World Aviation Festival à Lisbonne avant l'annonce, le directeur général de TAP, Luis Rodrigues, a déclaré que rejoindre un groupe plus important permettrait à la compagnie portugaise "d'accéder à un plus grand nombre de ressources à un meilleur rapport qualité-prix".

Le gouvernement portugais a précisé que sa décision reposait non seulement sur le prix, mais aussi sur le plan industriel de chaque soumissionnaire pour TAP - y compris sa stratégie en matière de croissance et de viabilité à long terme de la compagnie aérienne.

Le principal atout de TAP réside dans ses liaisons reliant Lisbonne au Brésil, à l'Afrique lusophone et aux États-Unis.

En juin, TAP exploitait une flotte de 101 appareils desservant 93 destinations à travers le monde. La compagnie aérienne a transporté un nombre record de 8,2 millions de passagers au premier semestre 2026, en hausse de 4,2% par rapport à l'année précédente.

(Sergio Goncalves et Joanna Plucinska, avec Gianluca Lo Nostro; version française Coralie Lamarque et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)

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