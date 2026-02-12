Le Portugal approuve des restrictions sur l'accès des enfants aux médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des votes au paragraphe 4, détails et citations aux paragraphes 6-8)

Le Parlement portugais a approuvé jeudi, en première lecture, un projet de loi exigeant le consentement explicite des parents pour que les enfants âgés de 13 à 16 ans puissent accéder aux médias sociaux, ce qui constitue l'une des premières mesures législatives concrètes en Europe visant à imposer de telles restrictions.

Les auteurs du projet de loi, issus du parti social-démocrate au pouvoir (PSD), affirment que cette mesure est nécessaire pour protéger les enfants contre la cyberintimidation, les contenus préjudiciables et les individus prédateurs.

Un système public connu sous le nom de Digital Mobile Key (DMK) sera utilisé par les parents pour donner leur consentement, ce qui contribuera également à faire respecter l'interdiction existante pour les enfants de moins de 13 ans d'accéder aux médias sociaux numériques, aux plateformes de partage de vidéos et d'images ou aux sites de paris en ligne. Les fournisseurs de technologie sont également tenus de mettre en œuvre un système de vérification de l'âge compatible avec le DMK.

Le projet de loi, approuvé par 148 voix contre 69 et 13 abstentions, peut encore être modifié avant le vote final.

Le mois dernier, la chambre basse française a soutenu un projet de loi visant à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. L'interdiction des moins de 16 ans sur les plateformes de médias sociaux, dont Facebook META.O , Snapchat SNAP.N , TikTok et YouTube GOOGL.O , est entrée en vigueur en décembre, une première mondiale en Australie.

Le projet de loi portugais affirme qu'il comblera un vide réglementaire qui a permis aux "plateformes numériques multinationales de fixer des règles de manière unilatérale", affectant le développement cognitif et émotionnel des enfants, en particulier en cas d'exposition précoce ou excessive.

Il affirme qu'au cours des deux dernières décennies, les médias sociaux ont assumé des rôles longtemps tenus par les familles et les écoles sans aucune réglementation.

"Nous devons protéger nos enfants... nous n'avons pas l'intention d'interdire pour le plaisir d'interdire, nous avons l'intention de créer une norme pour donner plus de pouvoir aux parents et aux familles, pour accompagner et contrôler", a déclaré Paulo Marcelo, membre du PSD, avant le vote.

Il a ajouté que les entreprises technologiques qui ne respecteraient pas les restrictions pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 2 % de leur chiffre d'affaires global.