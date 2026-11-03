LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Alstom (AlphaValue, Deutsche Bank), M6, Icade et Gecina)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 15,6 euros contre 28 euros ; Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 14 euros contre 28 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros ; AlphaValue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter" ; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 13 euros contre 19 euros
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 111 euros contre 100 euros.
* TF1 TFFP.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 6,1 euros contre 7 euros.
* M6 MMTP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 11 euros contre 13 euros
* ICADE ICAD.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 14 euros contre 21 euros
* GECINA GFCP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 90 euros
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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