LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 78 euros contre 91 euros.
* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA - TP Icap Midcap relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* ARCELORMITTAL MT.LU - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter"
* VICAT VCTP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 86 euros contre 74 euros.
* AIR FRANCE AIRF.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 11,05 euros contre 14,25 euros.
