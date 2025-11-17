La Haute autorité de santé recommande de ne plus prescrire un test sanguin fréquemment utilisé

La vitesse de sédimentation, un test sanguin réalisé plusieurs millions de fois par année en France, n'a qu'un intérêt limité et ne devrait plus être prescrit selon l'HAS ( AFP / DAMIEN MEYER )

La "vitesse de sédimentation", un test sanguin mesurant le degré d'inflammation dans l'organisme, réalisé plusieurs millions de fois par année en France, n'a qu'un intérêt limité et ne devrait plus être prescrit, a estimé lundi la Haute autorité de santé (HAS).

"La mesure de la vitesse de sédimentation n’a pas démontré d'intérêt médical dans les indications évaluées et recommande d’arrêter sa prescription et son utilisation, quelle que soit la situation clinique", annonce dans un communiqué la HAS, dont les recommandations n'ont qu'une valeur consultative mais sont généralement suivies par l’État.

Le test est réalisé à partir d'une prise de sang. Celui-ci est placé dans un tube et l'on mesure à quelle vitesse les globules rouges tombent au fond.

L'objectif est de mesurer le degré d'inflammation dans l'organisme. En effet, une réaction inflammatoire accélère la vitesse à laquelle les globules rouges se sédimentent.

"Cette mesure a été très largement utilisée depuis plusieurs décennies", souligne la HAS, notant néanmoins qu'elle devient de moins en moins fréquente.

La Haute Autorité de santé a été saisie par l’Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) afin d’évaluer la pertinence de ce test.

Il reste encore prescrit dans plusieurs indications comme un bilan de routine chez un patient asymptomatique, le lupus systémique, la polyarthrite rhumatoïde, le lymphome de Hodgkin, le myélome multiple...

L’évaluation de la HAS a mis en évidence trois inconvénients majeurs de la vitesse de sédimentation :

Elle sert notamment à des bilans de routine chez des patients ne présentant aucun symptôme particulier. Selon la HAS, elle a été effectuée à 16 millions de reprises en 2023, coûtant 12 millions d'euros à l'Assurance maladie.

Or, juge l'autorité, ce test apparaît désormais largement obsolète, en raison de ses nombreuses lacunes. D'abord, il manque de précision: si on le réalise plusieurs fois sur un même échantillon, on constate que les résultats varient beaucoup.

Ensuite, il manque de réactivité. L'inflammation met longtemps à se traduire par une vitesse de sédimentation plus élevée. On peut donc avoir des résultats normaux alors qu'une inflammation est en cours.

Enfin, il manque de spécificité. D'autres facteurs, à commencer par l'âge et le sexe, peuvent jouer sur la vitesse de sédimentation, ce qui limite sa portée comme indicateur de la seule inflammation.

La HAS appelle donc à privilégier d'autres tests, qu'elle estime plus performants, comme le dosage de la protéine C-réactive (CRP). Elle souligne qu'ils sont déjà remboursés par l'Assurance maladie.