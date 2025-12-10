LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Vinci, Forvia, Vivendi)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter"
* M6 MMTP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 13 euros contre 15,1 euros.
* VINCI SGEF.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".
* EXOSENS SAS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 60 euros contre 54 euros.
* FORVIA FRVIA.PA - Barclays relève son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.
* VIVENDI VIV.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 2,7 euros contre 3,2 euros.
(Rédaction de Gdansk)
