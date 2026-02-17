LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Crédit Agricole, Ipsen et Aperam)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* AXA AXAF.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et fixe l'objectif de cours à 48 euros.
* IPSEN IPN.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 170 euros contre 155 euros.
* APERAM SA APAM.AS - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 41,6 euros contre 34,9 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 342 euros contre 275 euros.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - TD Cowen relève son objectif de cours à 66 euros contre 60 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 54,3 euros contre 46,2 euros.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer