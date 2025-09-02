 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,17
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:31

(Actualisé avec Technip Energies)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* TECHNIP ENERGIES TE.PA - JP Morgan reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et fixe son objectif de cours à 47 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

HERMES INTL
2 049,0000 EUR Euronext Paris -0,68%
KERING
238,5000 EUR Euronext Paris +3,79%
LVMH
518,8000 EUR Euronext Paris +3,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
213,6000 EUR Euronext Paris +1,59%
TECHNIP ENERGIES
40,5800 EUR Euronext Paris +3,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 11:31:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nestlé emballage (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé: HSBC confirme son conseil d'achat
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 12:46 

    (Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite

  • L'administrateur délégué de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan d'entreprise
    MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite

  • LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:15 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC : * KRAFT HEINZ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank