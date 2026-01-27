LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Alstom et Fnac Darty)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* ALSTOM ALSO.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver" et son objectif de cours à 25 euros contre 27,5 euros.
* FNAC DARTY FNAC.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 52 euros contre 51,5 euros.
* SANOFI SASY.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 85 euros.
* APERAM APAM.AS - Jefferies relève son objectif de cours à 37 euros contre 33 euros.
* SAINT-GOBAIN SGOB.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 97,6 euros contre 109 euros.
* RENAULT RENA.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 44,8 euros contre 52,9 euros.
