LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Safran)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* STELLANTIS STLAM.MI - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 6 euros contre 10 euros ; Citigroup abaisse son objectif de cours à 5,5 euros contre 7,2 euros.
* ARKEMA AKE.PA - Alphavalue abaisse recommandation à "ajouter" contre "acheter" et son objectif de cours à 62 euros contre 74,2 euros.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 122 euros contre 108 euros.
* CAPGEMINI CAPP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 130 euros contre 160 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 410 euros contre 350 euros.
* VIVENDI VIV.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 2,65 euros contre 3,2 euros.
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer