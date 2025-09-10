 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:49

(Actualisé avec Getlink et Gecina (Exane BNP Paribas)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,5 euros ; Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et fixe son objectif de cours à 305 euros.

* GETLINK GETP.PA - Exane BNP Paribas reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-performance".

* PERNOD RICARD PERP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous pondération" contre "pondération en ligne".

* EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,5 euros.

* COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

COVIVIO
55,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
ESSILORLUXOTTICA
264,8000 EUR Euronext Paris +1,85%
EXOSENS
40,8000 EUR Euronext Paris +8,37%
GECINA
83,6500 EUR Euronext Paris +0,06%
GETLINK
15,6700 EUR Euronext Paris -0,06%
PERNOD RICARD
91,8000 EUR Euronext Paris -2,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 16:49:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

