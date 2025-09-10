LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Getlink et Gecina (Exane BNP Paribas)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,5 euros ; Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et fixe son objectif de cours à 305 euros.
* GETLINK GETP.PA - Exane BNP Paribas reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-performance".
* PERNOD RICARD PERP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous pondération" contre "pondération en ligne".
* EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,5 euros.
* COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.
( Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer