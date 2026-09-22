LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Engie et Danone)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* LVMH LVMH.PA - RBC abaisse sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance" et son objectif de cours à 475 euros contre 575 euros ; Jefferies abaisse son objectif de cours à 440 euros contre 510 euros.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - RBC abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 230 euros.
* KERING PRTP.PA - RBC abaisse son objectif de cours à 280 contre 350 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - Bernstein relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du marché".
* DANONE DANO.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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