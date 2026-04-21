LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Medincell, Mercialys, Vinci)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* SAFRAN SAF.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 310 euros contre 350 euros.
* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 280 euros contre 310 euros.
* ALSTOM ALSO.PA - Kepler Cheuvreux reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".
* MEDINCELL MEDCL.PA - Degroof Petercam entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".
* MERCIALYS MERY.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 38 euros contre 24 euros.
* FORVIA FRVIA.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 12 euros.
* VINCI SGEF.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 143 euros contre 124,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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