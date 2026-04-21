Emploi: les intentions de recrutement en baisse de 6,5% en 2026, selon France Travail

Les intentions de recrutement des entreprises en 2026 diminuent de 6,5% par rapport à 2025, la baisse concernant tous les secteurs d'activité et "une grande majorité des métiers", selon une enquête réalisée par France Travail publiée mardi.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le nombre de projets de recrutement chute de 158.000 à 2,27 millions soit le plus bas niveau depuis 2018, et de 764.400 par rapport au pic de l'année 2023 (3,04 millions), selon l'enquête réalisée auprès de 1,77 million d'établissements entre octobre et décembre 2025, donc avant le début de la guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix des hydrocarbures.

Les réponses de plus de 416.000 entités ont été prises en compte, puis redressées pour être représentatives de l'ensemble des entreprises françaises, précise France Travail.

La baisse est particulièrement forte dans la construction (-16,4%), et à moindre degré dans les services aux entreprises (-10,1%).

Le surcroît d'activité ponctuel reste de loin le premier motif de recrutement, à 40,7%, devant le remplacement des départs définitifs de salariés (retraite, etc.) à 25,8%. Dans un peu plus d'un cas sur cinq (22,2%), les embauches répondent au besoin d'une nouvelle activité et dans plus d'un sur dix (11,3%) à un remplacement suite à des absences ponctuelles de salariés (maladie, maternité...).

La part des intentions de recrutement en CDI tombe à 41% en 2026, contre 43,8% en 2025, celle des CDD de 6 mois ou plus diminuant également, de 19,5% à 17,2%, tandis que la part des contrats de moins de six mois progresse de 36,7% à 41,8%.

Au total, la proportion d'établissements prévoyant de recruter en 2026 se contracte légèrement par rapport à 2025, passant de 24,1% à 23,3%.

La proportion de projets d'embauche jugés difficiles diminue de 6,3 points par rapport à 2025, à 43,8%, une baisse qui concerne tous les secteurs hormis les activités immobilières (+1,7 point).

La baisse des difficultés à recruter est particulièrement forte dans les activités financières et l'assurance (-14,1% points), dans le caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (-11,8 points) et les industries extractives, énergie et gestion des déchets (-11,4 points).

Enfin, les métiers les plus recherchés en 2026 sont souvent ceux dans lesquels la part des saisonniers est importante: elle s'élève à près de 40% pour les 97.100 projets de recrutement d'aides de cuisine et d'employés polyvalents de la restauration, à 67,4% des 93.800 serveurs recherchés par les cafés et restaurants, et même à 95,2% des 83.800 viticulteurs et arboriculteurs recherchés.