information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 12:04

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Air France-KLM, Abivax, Alstom, Amundi, ArcelorMittal, Vicat et Safran)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 340 euros contre 300 euros.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 145 euros contre 130 euros.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 96 euros contre 70 euros.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ABIVAX SA ABVX.PA - Stifel relève son objectif de cours à 142 euros contre 100 euros.

* ALSTOM ALSO.PA - Barclays relève son objectif de cours à 11,5 euros contre 10 euros ; UBS relève son objectif de cours à 24 euros contre 20 euros.

* AMUNDI SA AMUN.PA - Barclays relève son objectif de cours à 73 euros contre 66 euros.

* ARCELORMITTAL SA MT.LU - Jefferies relève son objectif de cours à 44 euros contre 36 euros.

* VICAT VCTP.PA - Barclays relève son objectif de cours à 93 euros contre 86 euros.

* SAFRAN SAF.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 354 euros contre 320 euros.

( Rédaction de Gdansk)